Китайскую «криптокоролеву» приговорили в Лондоне почти к 12 годам тюрьмы. У нее изъяли биткоины на 6,3 миллиарда долларов

Суд Лондона приговорил к 11 годам и восьми месяцам лишения свободы 47-летнюю гражданку Китая Цянь Чжиминь по обвинениям в отмывании денег и крупнейшем в истории Великобритании мошенничестве с криптовалютами, пишет «Би-би-си».

По данным следствия, подсудимая, которую в СМИ называли «криптокоролевой», в 2014-2017 годах возглавляла в Китае мошеннический проект «Ланьтянь Гэжуй» (Lantian Gerui). Она позиционировалась как компания, инвестирующая в майнинг биткоинов и разработку передовых медицинских товаров, но на деле представляла собой финансовую пирамиду. Жертвами этой схемы стали более 128 тысяч человек, в основном китайских пенсионеров. Суммарно вкладчики вложили в компанию более 40 миллиардов юаней (5,6 миллиарда долларов).

В 2017 году китайская полиция пыталась задержать Цянь Чжиминь, но ей удалось по поддельным документам сбежать в Мьянму. После этого она оказалась в Великобритании и стала выдавать себя за богатую наследницу торговца антиквариатом. Она поселилась в особняке в районе Хэмпстед на севере Лондона и через нанятых помощников обналичивала криптовалюту, приобретенную на средства обманутых вкладчиков.

Полиция заинтересовалась Цянь Чжиминь, когда ее помощница Цзянь Вэнь не смогла объяснить происхождение средств своего босса при покупке недвижимости в лондонском районе Тоттеридж. В 2018 году полицейские провели рейд в особняке в Хэмпстеде, изъяв жесткие диски и ноутбуки с доступом к 61 тысяче биткоинов, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании (по текущему курсу это более 6,3 миллиарда долларов).

Саму Цянь Чжиминь поймали только в апреле 2024 года в съемном доме в Йорке, отследив перемещения биткоинов по связанным с ней кошелькам. Изначально она отвергала все обвинения, заявив, что стала объектом репрессий со стороны китайского правительства в отношении успешных криптопредпринимателей. В сентябре 2025 года во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала вину в незаконном приобретении и хранении криптовалюты.

В обнаруженных полицией дневниках «криптокоролевы» Цянь Чжиминь среди прочего строила планы по погашению долгов китайским вкладчикам на фоне роста курса биткоина, однако главной ее целью было желание стать правительницей Либерленда — виртуального государства на спорной территории между Хорватией и Сербией.

Судьба биткоинов на криптокошельках Цянь Чжиминь решится в ходе гражданского процесса, который начнется в 2026 году. Обычно по закону конфискованные средства переходят в доход правительства Великобритании, однако уже тысячи обманутых вкладчиков из Китая заявили о намерении подать иски о компенсации по делу Цянь Чжиминь.