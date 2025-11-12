FT рассказала, что советник премьера Великобритании пытался установить контакт с помощником Путина. В Кремле заявили, что британцы не захотели выслушать позицию России

Советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить контакт с российскими властями через помощника президента Юрия Ушакова, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

В начале года, как пишет FT, Пауэлл позвонил Ушакову, чтобы донести позицию Великобритании и стран Евросоюза до Москвы. По словам собеседников газеты, разговор состоялся на фоне опасений Лондона из-за непоследовательной позиции Трампа относительно Украины. Однако беседа прошла «не очень удачно» и установить контакт не получилось, рассказали источники FT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что у Пауэлла с Ушаковым «действительно был контакт», но «диалог не получил продолжения». «Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию», — сказал Песков.