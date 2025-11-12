«Бумага» опубликовала расследование о сексуализированном насилии в петербургском лицее № 239. Это одна из лучших школ города
В президентском физико-математическом лицее № 239 в Петербурге за последние 40 лет работали как минимум трое учителей, которых учащиеся обвинили в сексуализированном насилии, говорится в расследовании издания «Бумага».
Журналисты поговорили с десятками выпускников лицея разных лет — 12 из них утверждают, что столкнулись с домогательствами преподавателей.
Один из них — 73-летний учитель математики Михаил Житомирский — работает в лицее до сих пор. По словам выпускников, он регулярно позволял себе целовать мальчиков, шлепать их по ягодицам, а во время походов раздевать и трогать за гениталии под видом массажа или осмотра на клещей.
В 2023 году инициативная группа выпускников обращалась к руководству лицея с требованием провести проверку и уволить Житомирского. Директор лицея Максим Пратусевич тогда сказал, что принял обращение «к сведению» и попросил не предавать ситуацию огласке.
В 2019 году из лицея уволили учителя математики Игоря Черняева. Три бывшие ученицы лицея рассказали журналистам, что у них был секс с учителем до их совершеннолетия. Сейчас Черняев преподает в Суворовском училище.
Также «Бумага» выяснила, что в 1987 году тогдашний директор лицея и учитель физики Виктор Радионов был уволен за домогательства к ученику.
Лицей № 239 считается одной из лучших и самых престижных физмат-школ Петербурга и России. Среди его выпускников — Григорий Перельман, Алиса Фрейндлих, Николай Дуров.