В Ульяновске отключили мобильный интернет «до окончания СВО»

Ограничения мобильного интернета, введенные в Ульяновске и некоторых городах Ульяновской области на фоне угрозы атак беспилотников, будут действовать постоянно — «до окончания ». Об этом, как пишут издания «Рупор73» и «Улправда», объявили местные власти на специальной пресс-конференции.

Представители областного правительства подчеркнули, что мобильный интернет в регионе отключают по решению федеральных властей вблизи объектов специального назначения. Ранее ограничения вводились только во время непосредственной воздушной угрозы, но теперь они стали постоянными. Более того, заявили в правительстве, федеральный центр расширил зоны безопасности вокруг стратегических объектов, и в зону ограничений попали некоторые жилые кварталы, офисные и социальные здания. Информация, где именно отключен мобильный интернет, не разглашается по соображениям безопасности, добавили чиновники.

Министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров заявил, что ограничения будут действовать до окончания СВО, если федеральный центр не примет иное решение.

Власти пообещали обеспечить всех желающих жителей «слепых зон» проводным интернетом, отметив, что установка оборудования все равно будет проходить за счет собственников.

Читайте также

Как умирает интернет: карта шатдаунов. Мы подготовили ее совместно с проектом «На связи» Большинство россиян каждый день сталкиваются с отключениями. «Белые списки» становятся главным способом жесткой (и очень эффективной) фильтрации интернета

Читайте также

Как умирает интернет: карта шатдаунов. Мы подготовили ее совместно с проектом «На связи» Большинство россиян каждый день сталкиваются с отключениями. «Белые списки» становятся главным способом жесткой (и очень эффективной) фильтрации интернета