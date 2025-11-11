В столице Пакистана террорист-смертник устроил взрыв у здания суда. Погибли 12 человек, более 20 пострадали

В столице Пакистана Исламабаде днем 11 ноября произошел взрыв у здания суда, его устроил террорист-смертник. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мохсин Накви, передает Reuters.

По словам министра, террорист сначала пытался попасть в здание суда, но в итоге взорвал бомбу рядом с полицейской машиной.

В спасательных службах сообщили журналистам, что в результате взрыва погибли 12 человек, еще 20 получили ранения. Associated Press сообщает о 27 пострадавших.

CNN отмечает, что ответственность за теракт пока никто на себя не взял, но источник телеканала в службах безопасности Пакистана утверждает, что за взрывом стоят боевики, связанные с движением «Талибан» и Индией.

Взрыв в Исламабаде произошел на следующий день после того, как спецслужбы Пакистана сообщили, что предотвратили попытку боевиков захватить в заложники курсантов в армейском колледже в провинции Хайбер-Пахтунхва недалеко от границы с Афганистаном. Утверждалось, что учебное заведение атаковали террорист-смертник и еще пять человек. Власти Пакистана обвинили в нападении пакистанскую ячейку «Талибана», но сами боевики отрицали причастность к нападению.