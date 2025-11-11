В московском метро пассажирка толкнула девочку на рельсы за то, что та «громко смеялась». Ее обвинили в покушении на убийство и арестовали
Источник: Прокуратура Москвы
Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца 64-летнюю Галину Малухину, обвиненную в покушении на убийство, сообщает городская прокуратура.
Женщину задержали после того, как 9 ноября на платформе станции метро «Таганская» она «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» толкнула на рельсы 13-летнюю девочку. Очевидцы происшествия помогли подростку подняться на платформу до прибытия поезда.
В суде Малухина объяснила свои действия тем, что девочка ее оскорбила.
«Девушка громко смеялась и смотрела на меня, и я восприняла это как личное оскорбление. Далее, я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти», — цитирует ее слова прокуратура.
Малухиной назначена психолого-психиатрическая экспертиза.