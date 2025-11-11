В Красногорске частично обрушился горнолыжный комплекс «Снежком», предназначенный под снос. Повреждены десятки машин

В подмосковном Красногорске во время планового демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» в Павшинской пойме частично обрушилась бетонная конструкция здания.

В результате происшествия пострадали два человека. Также повреждены 50 автомобилей, которые находились на близлежащей парковке, сообщили в администрации Красногорска.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что повреждены более 140 машин, а также жилые дома в районе комплекса.

Инцидент произошел по вине ООО «Развитие» — подрядной организации, которая ведет работы по демонтажу комплекса, отметили чиновники.

Администрация и подрядчик пообещали связаться с каждым владельцем поврежденных автомобилей для возмещения убытков.

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статье 216 УК — «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

«Снежком» — самый большой искусственный горнолыжный комплекс в России — построили в 2007 году, но в 2021 году объект обанкротился. Комплекс разбирают уже третий год — с апреля 2023-го. На его месте собираются построить многоэтажки. В декабре 2024-го во время работ по демонтажу комплекса обрушилась часть конструкций, погиб рабочий.