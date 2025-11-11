Умер бывший сенатор Владимир Слуцкер

Бизнесмен, бывший сенатор от Чувашии Владимир Слуцкер умер в сентябре в одном из хосписов в Женеве в возрасте 69 лет. О смерти Слуцкера стало известно из публикации The Guardian, рассказывающей о суде за имущество, которое вела его бывшая жена Алена.

Судебное разбирательство о разделе имущества после развода, пишет The Guardian, завершилось в августе 2025 года, но решение было обнародовано лишь 10 ноября. Суд установил, что Слуцкер, заявлявший о финансовой несостоятельности, на самом деле владел недвижимостью и земельными участками в Лондоне и Москве стоимостью 217 миллионов фунтов стерлингов, а также 21 миллионами фунтов стерлингов в виде инвестиций и коллекцию произведений искусства, оцениваемой в 4 миллиона фунтов стерлингов.

Суд вынес решение в пользу бывшей жены Слуцкера, особо отметив «серьезные и неоднократные нарушения в ходе судебных разбирательств» со стороны бизнесмена. По решению суда, Алена Слуцкер должна была получить 25 миллионов фунтов стерлингов и еще один миллион фунтов в качестве компенсации судебных издержек.

Владимир Слуцкер, занимавший пост сенатора с 2002 по 2010 годы, был известен, в числе прочего, громкими судебными разбирательствами как в России, так и в Великобритании. Так он несколько лет судился со своей первой женой Ольгой Слуцкер — основательницей фитнесс-клубов World Class — за имущество и право опеки над их двумя детьми, которых он вывез в Израиль.

Широкую огласку получил иск Слуцкера о клевете и диффамации к главе организации «Русь сидящая» Ольге Романовой. Бизнесмен обвинил Романову, публично заявившую, что Слуцкер причастен к ее мужа Алексея Козлова, с которым у него были совместные деловые интересы. Кроме того, Романова говорила, что Слуцкер пытался устроить убийство Козлова. Британский суд принял сторону Слуцкера и обязал Романову выплатить 110 тысяч фунтов стерлингов.

Журналист Олег Лурье в 2009 году по обвинению в вымогательстве у Владимира и Ольги Слуцкер денег за непубликацию материалов о них был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. После апелляции приговор смягчили до четырех лет.

Слуцкер также известен как один из сооснователей Российского еврейского конгресса. Он был президентом (2004-2005 годы) и вице-президентом этой организации.