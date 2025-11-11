Прокуратура потребовала изъять имущество на миллиард рублей у бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского, его родственников и доверенных лиц

Генпрокуратура России в иске к бывшему министру культуры Москвы Александру Кибовскому, его родственникам и доверенным лицам попросила взыскать имущество более чем на один миллиард рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с иском.

Согласно иску, общий доход Кибовского и его жены с 2010 по 2024 год составил 211 миллионов рублей. Генпрокуратура утверждает, что бывший министр «с целью сокрытия своего реального имущественного положения» оформлял дорогостоящие объекты недвижимости и транспортные средства на родственников и доверенных лиц.

По версии ведомства, с 2014 года Кибовский приобрел недвижимость, в том числе семь квартир в Москве и Подмосковье, и два автомобиля на общую сумму 226,7 миллиона рублей. Они были оформлены на жену, ее отца и доверенное лицо.

Имущество также было оформлено на другое доверенное лицо Кибовского Андрея Нероденкова, который вместе с экс-министром фигурирует в деле о получении взяток и находится в СИЗО. По данным прокуратуры, на Нероденкова и членов его семьи, несмотря на отсутствие «необходимого легального дохода», было оформлено имущество стоимостью более одного миллиарда рублей. Речь идет о нескольких земельных участках в Московской области, квартирах и апартаментах, нежилых помещениях, автомобилях и мотоциклов.

Бывшего министра правительства Москвы Александра Кибовского задержали и арестовали в июле 2024 года. Ему предъявили обвинения в получении восьми взяток (часть 6 статьи 290 УК) и в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, а общая сумма полученных им взяток составляет более 100 миллионов рублей. Чиновник вину не признал.

Практически сразу с момента ареста Кибовский просил отправить его на войну в Украине, но его просьбы оставались без ответа. В декабре 2024 года Кибовский присутствовал на заседании по продлению ареста в футболке с надписью «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском».

