Сотрудник ярославского Центра «Э» заявил, что его пытали при задержании. Его самого обвиняли в пытках

Бывший начальник отделения по противодействию экстремистским организациям ярославского Центра «Э» Иван Репин пожаловался на то, что полицейские избили его при задержании, сообщает правозащитный проект «Общественный вердикт»

Дело на Репина завели в октябре 2024 года. На тот момент он служил в звании капитана полиции. Его обвинили в получении крупной взятки (часть 5 статьи 290 УК). Бывшему полицейскому грозит до 12 лет колонии. Вместе с Иваном Репиным арестовали его брата Александр Репина, который до приговора остается замглавы областного управления уголовного розыска, а также оперуполномоченного Центра «Э» Максима Гагарина.

Репин утверждает, что при задержании полицейские Антон Коваленко и Артем Федюкин жестоко избивали его и душили тряпкой, пока он не потерял сознание. Врачи диагностировали у задержанного ссадины, ушибы головы и грудной клетки, кровоподтеки и разрыв барабанных перепонок, он временно потерял слух, пишут правозащитники.

«Общественный вердикт» отмечает, что Коваленко и Федюкин уже упоминались в жалобе на пытки супругов из Углича Натальи Поповой и Артема Старкова (фамилия изменена). Их избили в августе, требуя сообщить информацию об их знакомом. Следственный комитет так и не возбудил дело в отношении полицейских. Адвокат Ирина Бирюкова предполагала, что дело не возбудили, потому что в пытках участвовал высокопоставленный полицейский.

Иван Репин считает, что «дело против него напрямую связано с его участием в оперативно-розыскных мероприятиях по задержанию местного криминального авторитета», у которого есть связи в правоохранительных органах.

Сам Репин фигурировал в жалобах на насилие со стороны силовиков. В сентябре 2022 года полицейский с другими сотрудниками Центра «Э» участвовал в задержании и избиении ярославского юриста и экоактивиста Андрея Акимова, которого обвинили в «дискредитации» армии. Юрист утверждал, что полицейские били его и подвешивали за наручники. В ноябре того же года у Акимова сожгли машину. В итоге юрист был вынужден уволиться из библиотеки, где он работал, из-за давления силовых структур.

