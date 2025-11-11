Госдума обязала выпускников медвузов проходить трехлетнюю отработку после учебы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отработках для студентов медицинских вузов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь студенты, поступившие на бюджет, обязаны будут заключать договор о целевом обучении и отрабатывать по специальности до трех лет в медучреждении, которое оказывает услуги в системе обязательного медицинского страхования (в основном это государственные учреждения).

В третьем чтении закон поддержали 339 депутатов, еще 69 воздержались, против не проголосовал никто.

Изначально предполагалось, что заключать договор о целевом обучении должны будут все студенты, поступившие на бюджет в медицинских и фармацевтических вузах. Однако к третьему чтению фармацевтов из этой системы исключили, а полностью целевое обучение решили оставить только на программе ординатуры (получение более узкой специальности).

Выпускники должны будут работать в той организации, которая указана в их договоре о целевом обучении. Выбирать регион и место отработки выпускники смогут сами. Трудоустроиться они должны будут в течение одного года после окончания вуза или колледжа. В случае досрочного расторжения договора студент должен выплатить штраф в двукратном размере стоимости обучения. При прекращении обучения в первый год — всю стоимость одного года обучения и штраф в двукратном размере.

Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.

О том, что Минздрав предложил ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов, обучающихся за счет бюджета, стало известно в феврале 2025 года. Внесенный в Госдуму законопроект вызвал критику медицинского сообщества. Ко второму чтению, которое прошло в конце октября, было предложено 46 поправок к законопроекту — 17 из них приняли, 29 отклонили. Представители КПРФ просили снять документ с рассмотрения, так как, по их мнению, он явно «сырой», а медицинская общественность выступает против инициативы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что «врачей нет в больницах, а общественность бывает разная».

В пояснительной записке авторы законопроекта указывали, что около 35% выпускников вузов и 40% выпускников колледжей впоследствии не работают в государственной или муниципальной системе здравоохранения, «не участвуя таким образом в реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи».