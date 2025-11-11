25 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте. Одна женщина погибла

В Египте в городе Рас-Гарибе столкнулись туристический автобус и грузовик, сообщает местное издание Al Masry al Youm.

По данным издания, два человека погибли, в том числе водитель автобуса. Еще 36 человек получили ранения. Издание уточняет, что 34 пострадавших — иностранные туристы.

Автобус перевозил туристическую группу из египетского города Хургада в Каир в рамках экскурсионного тура.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили РБК, что среди пострадавших — 25 россиян. В результате ДТП погибла гражданка России.

Гибель россиянки подтвердили в генконсульстве России в Хургаде. Там добавили, что большинство российских туристов, пострадавших в ДТП, уже выписаны из больницы и будут возвращены в отели в Хургаде. Пятеро пострадавших пока остаются под наблюдением врачей, так как получили травмы средней степени тяжести.