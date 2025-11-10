В Башкирии задержали восемь человек, подозреваемых в попытке поджога вышек сотовой связи

Сотрудники ФСБ в Башкирии задержали восемь жителей города Салавата и Ишимбайского района республики, подозреваемых в покушении на диверсию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

По версии следствия, уроженец Салавата вступил в переписку в телеграме с человеком, который предложил ему поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель, обеспечивающий передачу данных.

Заказчик, как утверждает ФСБ, определил местоположение объектов и «необходимые условия подтверждения в виде записи видеоотчетов о моменте совершения диверсий». ФСБ сообщает, что для выполнения задания подозреваемый нашел сообщника, который в свою очередь «передал условия своим шестерым близким знакомым и привлек их для совершения диверсий».

Подозреваемых задержали при попытке совершения диверсии, заявили в спецслужбе.

«Интерфакс» уточняет, что уголовное дело возбуждено по статье о диверсии, совершенной группой лиц (часть 2 статьи 281 УК РФ). Подробностей о задержанных ФСБ не приводит.