Трамп помиловал своих соратников, которые помогали ему оспаривать результаты выборов 2020 года. Теперь на них нельзя заводить уголовные дела

Президент США Дональд Трамп помиловал несколько десятков своих соратников, которые помогали ему оспаривать результаты президентских выборов 2020 года, выигранных Джо Байденом. Список опубликовал прокурор по вопросам помилования в Минюсте США Эдвард Мартин, передает CNN.

«Этот указ исправляет вопиющую национальную несправедливость, совершенную в отношении американского народа после президентских выборов 2020 года», — говорится в документе.

Среди помилованных оказался адвокат Руди Джулиани, который, как пишет Politico, «возглавлял усилия по давлению на законодательные органы штатов с целью добиться непризнания победы Джо Байдена в ключевых колеблющихся штатах».

Помилование также получили бывший глава аппарата Трампа в 2020 году Марк Медоуз; адвокаты Джон Истман и Кеннет Чезебро, которые, как утверждается, помогли разработать стратегию давления на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы он объявил результаты выборов недействительными; давний советник Трампа Борис Эпштейн; адвокат Сидни Пауэлл, которая занималась юридическим сопровождением процесса оспаривания результатов выборов в колеблющихся штатах.

Как отмечает Politico, помилования носят в основном символический характер, так как никому из указанных лиц не были предъявлены обвинения в совершении федеральных преступлений. При этом помилование исключает возможность возбуждения уголовного дела против них в будущем.

Когда именно Трамп подписал документ о помиловании, неизвестно. Белый дом и Минюст публикацию документа не комментировали.

В январе 2025 года Трамп подписал указ о помиловании сотен участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа ворвались на Капитолийский холм в Вашингтоне, где в этот момент верхняя и нижняя палата парламента утверждали итоги президентских выборов, победителем которых стал Джо Байден. Между участниками штурма и полицейскими произошли столкновения.

Читайте также

Крупнейшее расследование в истории США После штурма Капитолия под суд отправили 1146 человек: один из них получил 22 года тюрьмы, 500 человек все еще в розыске. Вот как устроено это дело

Читайте также

Крупнейшее расследование в истории США После штурма Капитолия под суд отправили 1146 человек: один из них получил 22 года тюрьмы, 500 человек все еще в розыске. Вот как устроено это дело