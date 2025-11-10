Суд в Москве запретил ссылки на книгу «У фашистов мало краски», в которой рассказывается об антивоенном протесте в России

Кузьминский районный суд Москвы признал запрещенной к распространению в России информацию на шести сайтах, где была размещена книга «У фашистов мало краски» издательства Freedom Letters. Решение было вынесено еще 5 сентября 2025 года, на него обратила внимание «Верстка».

С иском в суд обратилась прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы.

Ведомство потребовало включить в реестр запрещенных сайтов страницы онлайн-библиотек и книжных магазинов Rulit, Coollib, Pushkinhouse, Lulu, Mybiblioteka, Bookcouter, на которых была выложена книга. По версии ведомства, там размещена «информация экстремистского характера». Какую именно информацию прокуратура посчитала «экстремистской», в решении суда не уточняется.

«Верстка» отмечает, что часть ссылок из решения суда оказались нерабочими или некорректными, а по другим книга все еще доступна в том числе при посещении сайтов в России.

Книгу «У фашистов мало краски» можно бесплатно прочитать в приложении «Медузы».

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры нельзя напечатать в России. Почти все они доступны бесплатно в нашем мобильном приложении. Но если вы живете за границей, вы можете купить наши книги — бумажные и электронные — в «Магазе». А еще к любому заказу можно добавить при оформлении небольшое пожертвование — это помогает нам продолжать работу.

Книга «У фашистов мало краски» — одна из первых попыток осмыслить методы российского антивоенного движения. От самых заметных, пикетов и граффити, до менее очевидных — антивоенных шнуровок на кроссовках и зеленых лент в волосах. Автор книги — Anonymous, его (или ее) личность не раскрывается, потому что он (или она) на момент публикации книги жил (жила) в России.

