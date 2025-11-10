Двух жительниц Ростовской области оштрафовали за участие в «нежелательной» организации. По версии провластного канала, из-за подписки на Антивоенный комитет

Суды в Ростове-на-Дону и Батайске оштрафовали двух местных жительниц Алису Анисимову и Галину Зазимко за подписку на телеграм-канал Антивоенного комитета России, утверждает телеграм-канал «Че по Ростову?», который связывали с силовиками.

По данным канала, жительниц Ростовской области оштрафовали на пять тысяч рублей по протоколам об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП РФ). Решения вынесли Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону и Батайский городской суд 23 и 29 октября соответственно.

«Че по Ростову?» утверждает, что поводом для штрафов стала подписка Анисимовой и Зазимко на телеграм-канал Антивоенного комитета, а также «размещение в нем сообщений, признанных антироссийскими». Идет ли речь о комментариях под постами, из публикации «Че по Ростову?» неясно.

При этом «Че по Ростову» опубликовал фотографии женщин в окружении силовиков в форме и масках, а также призвал подписчиков делиться своим постом с читателями «оппозиционных каналов». «Пусть знают, к чему может привести даже обычная подписка», — говорится в сообщении.

«Медуза» обнаружила карточки дел Анисимовой и Зазимко в базе судов. Решения по ним до сих пор не опубликованы, подробности дел неизвестны. Ранее в России заводили административные дела по административной статье 20.33 за репосты публикаций «нежелательных» организаций.

Власти РФ объявили Антивоенный комитет России «нежелательной организацией» в 2024 году.

ФСБ в середине октября 2025-го объявила об уголовном деле против Антивоенного комитета. Фигурантами дела стали все члены организации. Ведомство обвинило их в попытке захвата власти и создании террористического сообщества.

Что грозит членам Антивоенного комитета и тем, кто с ними взаимодействует

