В аэропортах США продолжается коллапс из-за шатдауна. За два дня отменили и задержали более 15 тысяч авиарейсов

Тысячи авиарейсов задержали или отменили в течение 8 ноября в крупнейших аэропортах США на фоне нехватки персонала, возникшей из-за продолжающегося правительственного , сообщает Reuters.

По его информации, в США отменили около 1500 рейсов и задержали шесть тысяч рейсов. За день до этого, 7 ноября, в американских аэропортах отменили 1025 рейсов и задержали семь тысяч.

За два дня задержки затронули аэропорты в 12 крупнейших городах США, в том числе в Атланте, Ньюарке, Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорке, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). В Атланте, одном из самых загруженных аэропортов США, рейсы задерживались в среднем на 282 минуты.

FAA поручило авиакомпаниям сократить на 4% количество ежедневных рейсов, начиная с 7 ноября, в 40 крупных аэропортах из-за проблем с безопасностью воздушного движения. К 11 ноября сокращение рейсов должно увеличиться до 6%, к 14 ноября — до 10%.

Из-за шатдауна, который продолжается рекордные 39 дней, около 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников служб безопасности работали без оплаты, что привело к росту прогулов. По данным FAA, в течение последних нескольких дней на работу не выходили от 20% до 40% диспетчеров. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что может потребовать сократить авиаперевозки на 20%, если еще больше диспетчеров перестанут выходить на работу.

Лидер большинства в сенате конгресса США Джон Тун заявил 8 ноября, что переговоры между республиканцами и демократами о прекращении шатдауна выглядят позитивно. Однако стороны пока не пришли к соглашению. На 9 ноября намечено очередное заседание сената по этому вопросу.

Экономика США из-за шатдауна еженедельно теряет почти два миллиарда долларов.