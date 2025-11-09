Умер художник Эрик Булатов

Художник, скульптор Эрик Булатов умер в возрасте 92 лет, сообщил 9 ноября ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Российской академии художеств.

Сергей Пятаков / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Эрик Булатов — основатель соц-арта, направления постмодернистского искусства, зародившегося в СССР в годы застоя.

Булатов — представитель советского неофициального искусства 1970-х годов — «московского концептуализма». В своих картинах Булатов часто работал с текстом, шрифтом и советскими словесными формулами, совмещая их с реалистическим изображением.

Одна из самых известных его работ — картина «Слава КПСС» 1975 года. Ее продали в 2008 за 2,1 миллиона долларов, что тогда сделало Булатова самым дорогим российским художником, пишет The Art Newspaper Russia.

С 1989 года художник жил в Нью-Йорке, в 1992 году переехал в Париж. Часто выставлялся в России.

Интервью Эрика Булатова

«Тучи так и продолжают расти» Большое интервью Эрика Булатова — о политике в искусстве, небе в «Славе КПСС» и его новой 119-метровой работе в Выксе

