Умер актер Владимир Симонов

Народный артист России Владимир Симонов умер 8 ноября в возрасте 68 лет, сообщил Театр имени Вахтангова, где актер служил более 35 лет.

В труппе Театра Вахтангова Симонов играл в более чем 20 спектаклях, среди них «Принцесса Турандот», «Отелло», «Евгений Онегин», «Война и мир», «Дядя Ваня».

Симонов также известен как актер кино и сериалов. Он снимался в фильме «Одиноким предоставляется общежитие», сыграл одну из главных ролей в сериале «Граница. Таежный роман». Также снимался в сериалах «Московские окна» и «Дети Арбата». Всего в его фильмографии более 150 ролей.

Симонов стал народным артистом России в 2001 году, получил орден Дружбы в 2018-м и орден Почета в 2025-м.