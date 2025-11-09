Украина ввела санкции против главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Он участвует в переговорах РФ и США
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении российских чиновников. Документ опубликован на сайте главы государства.
Киев ввел новые ограничения в отношении спецпредставителя президента России и главы РФПИ Кирилла Дмитриева, замминистра просвещения Александра Бугаева, генерал-майора и участника переговоров с Украиной Александра Зорина, а также министра сельского хозяйства Оксаны Лут.
Санкции также ввели против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и российских книжных издательств «Книжный мир», «Вече», «Центрполиграф», «Яуза» и «Питер».
«В сегодняшних санкционных решениях Украины — лица, работающие в правительственных структурах Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его „кошельков“, функционер российской военной разведки и один из коллаборационистов», — заявил Зеленский, комментируя санкции.
Ограничения в отношении издательств лидер Украины объяснил тем, что они «работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире».
Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Он регулярно посещает США и ведет переговоры с администрацией Дональда Трампа о сотрудничестве между странами. Дмитриев также пытался заключить мирное соглашение с Украиной на условиях Кремля.