На Тенерифе три человека погибли и еще 15 пострадали из-за шторма и сильных волн

Три человека погибли и 15 получили травмы в результате сильного шторма на испанском курортном острове Тенерифе, сообщает Euronews со ссылкой на местные власти.

Волны обрушились на пляжи в разных частях острова и утянули за собой людей. Среди погибших — 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний местный житель и еще один мужчина, личность которого не разглашается.

С пятницы, 7 ноября, на Канарских островах (Тенерифе — самый крупный остров этого архипелага — прим. «Медузы») действует предупреждение о шторме и сильных волнах, высота которых может достигать четырех метров. Местные власти утверждают, что люди пострадали, поскольку проигнорировали предупреждения об опасности.