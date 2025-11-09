Глава «Би-би-си» Тим Дэйви ушел в отставку из-за отредактированной речи Трампа

Генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс подали в отставку из-за скандала с отредактированной речью Дональда Трампа, сообщила Британская вещательная корпорация 9 ноября.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что, согласно внутренней служебной записке «Би-би-си», программа Panorama смонтировала две части речи Трампа так, чтобы возникло впечатление, будто он явно поощрял в январе 2021 года. На этом фоне лидер оппозиционной Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала к отставкам на «Би-би-си».

Британская вещательная корпорация распространила заявление Тима Дэйви, сделанное после отставки:

Как и все государственные организации, «Би-би-си» не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение. В целом «Би-би-си» работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность.

Дебора Тернесс в отдельном заявлении сказала, что ответственность за случившееся лежит на ней.

Тим Дэйви работал в «Би-би-си» с апреля 2005 года, он возглавлял вещательную корпорацию с сентября 2020-го.