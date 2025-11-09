Astra: в Воронеже под удар ВСУ попала теплоэлектроцентраль. В городе частично пропали свет и тепло

Вооруженные силы Украины атаковали Воронеж в ночь на 9 ноября, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В регионе объявляли об угрозе ракетного удара и атаке БПЛА.

Говоря о последствиях, Гусев сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили несколько беспилотников. По словам губернатора, на одном из коммунальных предприятий возник пожар, огонь быстро потушили.

Из-за случившегося в некоторых домах возможны «колебания температуры центрального отопления», также в части Воронежа временно отключали электроэнергию, сообщил глава региона.

По данным российского телеграм-канала Astra и украинского Exelinova+, под удар попала Воронежская ТЭЦ-1, теплоэлектроцентраль на улице Лебедева.