В Гааге возле посольства России появилась скамейка в память об Алексее Навальном

В Гааге 8 ноября прошла церемония открытия мемориальной скамейки в память об Алексее Навальном. На ней, в числе прочих, присутствовала вдова политика Юлия Навальная.

Скамейка с табличкой «Алексей Навальный (1976-2024), погиб за свободу» установлена рядом с российским посольством.

Команда Навального

Инициатором установки мемориальной скамейки была жительница Нидерландов Лиз Холлман, сообщает «Дождь».

«У меня нет никаких русских корней или членов семьи там, но я очень восхищаюсь его мужеством. Каждый раз, когда я смотрела его видео или документальный фильм о нем, я думала, вот бы у меня было хоть немного храбрости, как у него. Я действительно очень впечатлена тем, что он сделал для своей страны, отодвинув собственные интересы на второй план», — сказала она «Дождю».

В 2024 году, напоминает «Дождь», Лиз Холлман просила переименовать улицу у российского посольства в Гааге в честь Навального. Петицию за переименование подписали более 85 тысяч человек, однако власти города напомнили, что, по правилам, с момента смерти человека, в честь которого называется улица, должно пройти не менее десяти лет.