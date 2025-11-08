Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram в разных регионах России утром 8 ноября столкнулись со сбоем в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайтов Downdetector и «сбой.рф».

Downdetector зафиксировал жалобы как на сбой мобильного приложения, так и в целом на сбой мессенджера. По данным «сбой.рф», большинство жалоб поступили из Москвы. О неполадках в работе Telegram сообщили и пользователи из многих других регионов, в том числе из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана. О сбое написал и канал «Код Дурова».

К 13:30 по московскому времени, по данным Downdetector и «сбой.рф», количество жалоб на работу мессенджера от российских пользователей снизилось, но они продолжали поступать.

С 20 октября жители сначала юга России, а затем и других частей страны начали жаловаться на перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. 22 октября Роскомнадзор объявил, что «частично ограничил» работу этих мессенджеров «для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность». «Медуза» рассказывала, что известно об этих блокировках.

