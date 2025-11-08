Минобороны РФ объявило о 82 сбитых украинских беспилотниках. В Волгоградской области несколько населенных пунктов остались без электричества

Над российской территорией в ночь на 8 ноября были сбиты 82 украинских дрона, отчиталось Минобороны РФ.

В том числе, по данным военного ведомства, над Ростовской областью силы ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов, над Брянской областью — 10 дронов, над Курской — девять дронов, над Волгоградской — восемь дронов. По одному беспилотнику было сбито над Московской, Калужской и Смоленской областями.

В Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры. «Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», — написал он в своем телеграм-канале.

В Саратове, по данным губернатора Романа Бусаргина, в результате атаки дронов поврежден один многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Два человека получили травмы средней степени тяжести.