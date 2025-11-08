«Коммерсант»: строители ядерной установки в Димитровграде объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Около 300 человек, участвующих в строительстве исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) в Димитровграде Ульяновской области объявили забастовку, пишет «Коммерсант».

Строительство ведет АО «Институт «Оргэнергострой». В среду, 5 ноября, сотрудники вышли на площадь перед офисом компании в Дмитровграде, потребовав выплатить долги по зарплате. Строители записали обращение к главе СК Александру Бастрыкину, в котором сообщили, что с сентября им не платят зарплату (с июня ее платили с задержками), с мая-июня не компенсируют командировочные расходы, а с августа не выплачивают отпускные. Уволенные сотрудники уже более двух месяцев не могут получить причитающиеся им выплаты.

Сотрудники заявили, что останавливают работу до выплаты зарплаты и, как того требуют российские законы, составили коллективное заявление руководству компании и в региональную трудовую инспекцию.

При этом один из сотрудников сообщил «Коммерсанту», что некоторые работники «уже не видят положительных перспектив, опасаются банкротства компании и уже пишут заявления на увольнение».

Следственное управление СКР по Ульяновской области и прокуратура заявили о начале проверки «причины задержки выплат». Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в свою очередь, поручил региональному Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовой инспекции «подключиться к защите прав работников димитровградского «Оргэнергостроя»».

Договор генерального подряда на выполнение работ по строительству исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) был подписан в конце 2020 года. Строимость контракта составляла 33,396 миллиарда рублей.

Предполагается, что строительство будет закончено к июлю 2027 года. Скажется ли забастовка строителей на сроке сдачи объекта, пока неизвестно, отмечает издание.

Строительству реактора МБИР, пишет «Коммерсант», власти РФ придают особое значение. Так, президент Владимир Путин в конце сентября, выступая на Международном форуме «Мировая атомная неделя», назвал «революционной» разработку российских ученых и инженеров, при которой «95% отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах». Испытания «всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла», заявил он, планируется проводить на базе Международного центра исследований, который создается на базе строящегося реактора МБИР.