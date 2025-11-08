Хирург Екатерина Лонская, осужденная за неудачную пластическую операцию, уехала на войну

Хирург Екатерина Лонская, осужденная по делу о неудачной пластической операции, сообщила, что отправилась на войну. Видеообращение врача 6 ноября появилось в телеграм-канале «Дело Лонской», который ведут ее адвокаты.

Защитники Лонской сообщили, что она уже почти месяц «работает в зоне ». Адвокаты рассказали, что Лонская, оказавшись под домашним арестом в декабре 2024 года, заявила, что «видит для себя только такое решение».

В видеообращении Лонская заявила, что «в такой тяжелый период жизни нашей страны каждый врач, если бы оказался на моем месте, поступил бы точно так же».

«Поэтому ближайший год, сохраняя свое профессиональную честь и человеческое достоинство, я буду продолжать лечить и помогать людям по контракту с министерством обороны РФ в зоне проведения специальной военной операции. Если мои защитники опубликовали это видео, это значит, что я уже там. Я очень надеюсь, что я вас не подведу», — заявила Екатерина Лонская.

Лонскую осудили за неудачную пластическую операцию, которую она провела в октябре 2023 года Инне Бороде, жене президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды. По версии следствия, из-за действий Лонской ее пациентка лишилась зрения.

Суд в июне 2024 года признал Лонскую виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 2 статьи 118 УК). Ей назначили 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, ее также лишили права заниматься врачебной деятельностью на два с половиной года. Пластический хирург свою вину не признала. В сентябре 2025 года суд отклонил апелляцию Лонской, оставив решение без изменений.

По словам адвокатов, Лонская не отозвала свою кассационную жалобу на решение суда и предстоящее судебное заседание состоится без ее участия.