В Дагестане вертолет упал на дом. Погибли четыре человека
Источник: ТАСС
Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Ярослава Глазова.
Вертолет Ка-226 упал в районе поселка Ачи-су, рассказал чиновник.
Всего на борту было семь человек. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным телеграм-каналов, вертолет перевозил туристов. Он направлялся в город Изербаш и упал на базу отдыха.
При падении вертолет разрушил частный дом, внутри здания никого не было, рассказали в оперативных службах региона.
Обновлено. Разбившийся вертолет перевозил сотрудников Кизлярского электромеханического завода, пишет «Интерфакс».