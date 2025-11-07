В Дагестане вертолет упал на дом. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате падения вертолета в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Ярослава Глазова.

Вертолет Ка-226 упал в районе поселка Ачи-су, рассказал чиновник.

Всего на борту было семь человек. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным телеграм-каналов, вертолет перевозил туристов. Он направлялся в город Изербаш и упал на базу отдыха.

При падении вертолет разрушил частный дом, внутри здания никого не было, рассказали в оперативных службах региона.

Обновлено. Разбившийся вертолет перевозил сотрудников Кизлярского электромеханического завода, пишет «Интерфакс».