Перейти к материалам

Объявлены номинанты на «Грэмми»

Источник: The New York Times

Нацииональная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на премию «Грэмми» 2026 года.

Больше всего номинаций у Кендрика Ламара. Он представлен в девяти категориях, в большинстве из них — за его альбом «GNX», сообщает The New York Times. Пластинка и песни с нее будут претендовать на звание «запись», «песня» и «альбом года», а также в категориях «поп» и «рэп».

Семь номинаций получила Леди Гага, по шесть — Bad Bunny, Сабрина Карпентер и Леон Томас.

Свои первые номинации на «Грэмми» получила певица Эддисон Рэй, так, она представлена в категории «Лучший новый артист».

Запись года

  • «DtMF» — Bad Bunny
  • «Manchild» — Сабрина Карпентер
  • «Anxiety» — Doechii
  • «Wildflower» — Билли Айлиш
  • «Abracadabra» — Леди Гага
  • «Luther» — Кендрик Ламар и SZA
  • «The Subway» — Чаппелл Рон
  • «Apt.» — Розэ и Бруно Марс

Альбом года

  • «Debí Tirar Más Fotos» — Bad Bunny
  • «Swag» — Джастин Бибер
  • «Manʼs Best Friend» — Сабрина Карпентер
  • «Let God Sort Em Out» — Clipse, Pusha T и Malice
  • «Mayhem» — Леди Гага
  • «GNX» — Кендрик Ламар
  • «Mutt» — Леон Томас
  • «Chromakopia» — Tyler, the Creator

Песня года

  • «Abracadabra» — Леди Гага
  • «Anxiety» — Doechii
  • «Apt.» — Розэ и Бруно Марс
  • «DtMF» — Bad Bunny
  • «Golden» — Ejae, Одри Нуна и Рей Ами
  • «Luther» — Кендрик Ламар и SZA
  • «Manchild» — Сабрина Карпентер
  • «Wildflower» — Билли Айлиш

Лучший новый артист

  • Оливия Дин
  • Katseye
  • The Marías
  • Эддисон Рэй
  • Sombr
  • Леон Томас
  • Алекс Уоррен
  • Lola Young

68-я ежегодная церемония награждения лауреатов «Грэмми» намечена на 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.

Читайте также

Миллениалы, внимание! У зумеров появилась своя Бритни Спирс (она и сама не против такого сравнения) Это звезда тиктока Эддисон Рей, которой пророчат «Грэмми». Рассказываем, кто она такая

Читайте также

Миллениалы, внимание! У зумеров появилась своя Бритни Спирс (она и сама не против такого сравнения) Это звезда тиктока Эддисон Рей, которой пророчат «Грэмми». Рассказываем, кто она такая