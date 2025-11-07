Объявлены номинанты на «Грэмми»
Источник: The New York Times
Нацииональная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на премию «Грэмми» 2026 года.
Больше всего номинаций у Кендрика Ламара. Он представлен в девяти категориях, в большинстве из них — за его альбом «GNX», сообщает The New York Times. Пластинка и песни с нее будут претендовать на звание «запись», «песня» и «альбом года», а также в категориях «поп» и «рэп».
Семь номинаций получила Леди Гага, по шесть — Bad Bunny, Сабрина Карпентер и Леон Томас.
Свои первые номинации на «Грэмми» получила певица Эддисон Рэй, так, она представлена в категории «Лучший новый артист».
Запись года
- «DtMF» — Bad Bunny
- «Manchild» — Сабрина Карпентер
- «Anxiety» — Doechii
- «Wildflower» — Билли Айлиш
- «Abracadabra» — Леди Гага
- «Luther» — Кендрик Ламар и SZA
- «The Subway» — Чаппелл Рон
- «Apt.» — Розэ и Бруно Марс
Альбом года
- «Debí Tirar Más Fotos» — Bad Bunny
- «Swag» — Джастин Бибер
- «Manʼs Best Friend» — Сабрина Карпентер
- «Let God Sort Em Out» — Clipse, Pusha T и Malice
- «Mayhem» — Леди Гага
- «GNX» — Кендрик Ламар
- «Mutt» — Леон Томас
- «Chromakopia» — Tyler, the Creator
Песня года
- «Abracadabra» — Леди Гага
- «Anxiety» — Doechii
- «Apt.» — Розэ и Бруно Марс
- «DtMF» — Bad Bunny
- «Golden» — Ejae, Одри Нуна и Рей Ами
- «Luther» — Кендрик Ламар и SZA
- «Manchild» — Сабрина Карпентер
- «Wildflower» — Билли Айлиш
Лучший новый артист
- Оливия Дин
- Katseye
- The Marías
- Эддисон Рэй
- Sombr
- Леон Томас
- Алекс Уоррен
- Lola Young
68-я ежегодная церемония награждения лауреатов «Грэмми» намечена на 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе.