На военную базу Эндрюс в США пришла посылка с неизвестным порошком. После ее вскрытия несколько человек попали в больницу

Несколько человек почувствовали недомогание и были доставлены в больницу, после того как на военную базу Эндрюс в Мэриленде был доставлен подозрительный пакет с белым порошком, сообщает CNN.

Посылку открыли в комнате, находящейся в здании Центра боевой готовности Национальной гвардии ВВС США. В официальном заявлении говорится, что в целях предосторожности людей из здания и примыкающего к нему строения эвакуировали.

В каком состоянии находятся пострадавшие, неясно.

Источник CNN, знакомый с ходом расследования, сообщил, что предварительные испытания не выявили в посылке опасных материалов, но сейчас расследование продолжается.

На базе Эндрюс в служебных командировках регулярно бывают высокопоставленные лица, в том числе президент, вице-президент и министры. Дональд Трамп в последний раз посещал базу в среду, 5 ноября.

Правительственные учреждения в США регулярно получают письма, в которых содержатся неустановленные сыпучие вещества. Обычно после проверки оказывается, что они не представляют угрозы.