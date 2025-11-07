МАК спустя шесть лет опубликовал отчет о посадке самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле. Главный вывод: авария произошла из-за чаек и действий пилотов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет (.pdf) по расследованию аварийной посадки самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» под Жуковском в Московской области в 2019 году.

250-страничный отчет пересказали российские государственные информационные агентства и СМИ, в том числе РБК и «Коммерсант». Судя по их публикациям, выводы комиссии о причинах аварии совпадают с выводами, которые неофициально обнародовали в 2022 году.

Эксперты пришли к выводу, что аварийная посадка произошла как из-за ситуации с птицами в аэропорту, так и из-за действий пилотов. Компьютерное моделирование показало, что полет, прерванный после столкновения самолета с серебристыми чайками, мог быть продолжен, но безопасность его никто не гарантировал.

В частности, в официальном отчете МАК говорится, что действия пилотов самолета с самого начала полета имели «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности, то есть частичной потери работоспособности» в связи с «психоэмоциональным напряжением».

Как отмечала «Медуза» в подробном разборе неофициального отчета, по правилам , государство, которое проводит расследование, должно как можно скорее опубликовать окончательный отчет о происшествии.

Авиационный журналист Андрей Меньшенин тогда отмечал, что отчет не публиковали на сайте по бюрократическим причинам из-за невозможности согласовать его «на более высоком уровне».

Почему МАК опубликовал отчет именно сейчас, неясно. На сайте организации указывается, что расследование было завершено в апреле 2022 года. При этом ТАСС утверждает, что окончательный отчет был подготовлен в 2021 году.

В 2019 году самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузное поле в Московской области из-за попадания чаек в двигатели. На борту находились 226 пассажиров, 28 человек пострадали. Командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звание Героев России.

Подробно о причинах аварии

Помните удивительную посадку самолета на кукурузном поле под Жуковским? Официальное расследование показало, что это вовсе не чудо, а результат многих ошибок пилотов

Подробно о причинах аварии

Помните удивительную посадку самолета на кукурузном поле под Жуковским? Официальное расследование показало, что это вовсе не чудо, а результат многих ошибок пилотов