ФБР потребовало раскрыть владельцев сайта Archive.today. Они могут быть связаны с Россией

Федеральное бюро расследований США потребовало от канадского регистратора доменов Tucows раскрыть информацию о владельцах сайта Archive.today — популярного ресурса для просмотра архивных копий сайтов и обхода платных подписок. Соответствующая повестка от ФБР опубликована в аккаунте Archive.today в соцсети Х.

В документе говорится, что регистратор должен до конца ноября предоставить такие сведения, как имя клиента, адрес, платежная информация, данные о телефонных соединениях, способ оплаты, данные интернет-сессий, сетевые адреса, идентификаторы устройств, типы используемых сервисов (электронная почта, облачные или игровые сервисы).

Следователи запрашивают данные за последний год — с 30 октября 2024-го по 30 октября 2025-го. Как отмечается в повестке, запрашиваемая информация имеет отношение к федеральному уголовному расследованию, проводимому ФБР. Его подробности неизвестны.

Сайт Archive.today и его многочисленные зеркала существуют с 2012 года, но личность владельца ресурса до сих пор не установлена. Блогеры, пытавшиеся выяснить имя создателя сайта, предполагают, что он может быть связан с Россией. Оригинальный домен Archive.is зарегистрировал человек под именем или псевдонимом Денис Петров из Праги. Также выдвигалась версия, что сайт создала некая Masha Rabinovich из Берлина.