Акционеры Tesla согласились заплатить Илону Маску триллион долларов

Акционеры Tesla одобрили выплату вознаграждения Илону Маску за работу на посту главы компании в размере одного триллиона долларов. На собрании акционеров, которое прошло в Остине, штат Техас, это предложение набрало более 75% голосов, сообщает Reuters.

В начале сентября стало известно, что совет директоров хочет предложить Маску «пакет вознаграждений» на сумму один триллион долларов с условием достижения компанией нескольких целей.

Предполагается, что Маск не будет получать зарплату и бонусы за свою работу на должности руководителя Tesla. Вместо этого он будет получать акции компании — по 1% за достижение каждой оговоренной цели (увеличение рыночной стоимости и доходов компании, наращивание производства электромобилей и прочее). В случае, если все цели будут достигнуты, у Маска окажется 12% Tesla. Стоимость этого пакета оценивается в 1 триллион долларов.

«Би-би-си» отмечает, что одобренный «пакет вознаграждений» предполагает, что Маск останется в Tesla как минимум еще на 7,5 лет.

«То, что мы собираемся сделать, — это не просто новая глава в будущем Tesla, а совершенно новая книга», — сказал Маск акционерам на собрании в Остине.

Илон Маск считается самым богатым бизнесменом в мире. В начале октября он стал первым в истории человеком, чье состояние, по версии Forbres, достигло 500 миллиардов долларов.