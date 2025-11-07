Абонентам российских операторов связи, которые пользовались роумингом, после возвращения в страну планируют на сутки отключать мобильный интернет и СМС

Абонентам российских операторов связи, которые находились в международном роуминге или не пользовались сим-картой более 72 часов, планируют на сутки отключать мобильный интернет и СМС.

Новый порядок предоставления услуг связи, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на рынке, планируется ввести в ближайшее время.

Чтобы сократить срок блокировки, абоненту предложат пройти верификацию — перейти по ссылке из СМС и ввести капчу, после чего связь будет восстановлена, рассказали собеседники издания. По их словам, такая мера направлена на борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться для атак беспилотников.

Ранее «период охлаждения», во время которого услуги связи ограничены, уже был введен для иностранных сим-карт. Это ограничение также обосновали борьбой с дронами, которые используют сотовую связь.

