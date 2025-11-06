Трамп объявил в Белом доме, что препараты для снижения веса будут стоить от 149 долларов. Один из участников мероприятия упал в обморок

Президент США Дональд Трамп, фармацевтические компании Eli Lilly и Novo Nordisk объявили в Белом доме 6 ноября, что заключили соглашение снизить цены на группу препаратов, которые помогают снизить вес, сообщает Reuters.

Цены снизят для участников государственных американских программ и тех, кто оплачивает лечение наличными. По словам американских чиновников, начальные дозы таблеток, разрабатываемых Lilly и Novo, будут стоить 149 долларов в месяц, а инъекции — от 245 долларов.

Мероприятие, проходившее в Овальном кабинете Белого дома, закончилось досрочно после того, как один из участников упал в обморок. Судя по видео, снятом на мероприятии, ему на помощь поспешил Мехмет Оз, ведущий телепередачи «Шоу доктора Оза». В то же время министр здравоохранения США Роберт Кеннеди удалился.

Healthcare executive passes out in Oval Office WBFF FOX45 Baltimore

Как утверждает Daily Mail, в обморок упал исполнительный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдлей.

Обновление. В Novo Nordisk заявили Newsweek, что в мероприятии участвовали только два представителя компании, и среди них не было Гордона Финдлея. «Мы надеемся, что с джентльменом, с которым сегодня произошел медицинский инцидент, все в порядке», — добавили в компании.

Фармацевтическая компания Novo Nordisk выпускает препараты Ozempic и Wegovy, которые помогают снизить вес.

