Reuters: в Волгограде после удара украинских дронов прекратил работу НПЗ «Лукойла»

Нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в Волгограде прекратил работу после того, как 6 ноября по нему нанесли удар украинские беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их данным, в результате атаки на заводе повреждены первичная перерабатывающая установка суточной мощностью более девяти тысяч тонн и установка гидрокрекинга (предназначена для очистки сырья) производительностью 11 тысяч тонн в сутки.

«Завод остановлен. Произошел пожар на первичной установке, имеются повреждения на установке гидрокрекинга», — сказал один из собеседников агентства. В «Лукойле» на запрос журналистов не ответили.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки украинских дронов в ночь на 6 ноября в Волгограде был поврежден 24-этажный жилой дом по улице имени Гаря Хохолова и произошел пожар на территории промзоны в Красноармейском районе. От падения осколков погиб 48-летний мужчина.

В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 миллиона тонн нефти, или 5,1% от общего объема переработки на российских НПЗ.