«Проект»: Путин устроил 24 родственника на связанные с государством должности

Президент РФ Владимир Путин помог устроиться на высокие государственные посты как минимум 24 своим близким. Об этом пишет издание «Проект».

По данным журналистов, связанный с государством заработок получили семьи дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, двоюродных братьев президента Евгения и Игоря Путиных, а также двоюродных сестер Любови Шеломовой и Любови Кругловой.

Также на государственные должности были устроены члены семей, как пишет «Проект», «всех четырех известных возлюбленных» Путина — его бывшей жены Людмилы Очеретной, Алины Кабаевой, и .

Наиболее статусные должности достались родственникам по линии двоюродного брата президента Евгения Путина. Анна Цивилева (дочь Евгения, племянница президента) является заместителем министра обороны, а ее муж Сергей — министром энергетики. Михаил Путин, родной брат Анны Цивилевой, занимает высокий пост в «Газпроме».

«Проект» пишет, что по количеству устроенных на госдолжности родственников, Путин, вероятно, установил рекорд для российских правителей как минимум со времен династии Романовых. Так, президент Борис Ельцин, который «долгое время ассоциировался с кумовством», устроил на высокие должности не более пяти своих родственников, отмечает издание.