«Очередная победа над пропагандой Путина и Кремля». В Вероне отменили выступление оперного певца Ильдара Абдразакова

Российский оперный певец Ильдар Абдразаков не будет выступать в Филармоническом театре в Вероне в Италии, сообщила вице-президент Европарламента итальянка Пина Пичерно.

«Мы в очередной раз одержали победу над пропагандой Путина и Кремля», — написала она в соцсети икс 6 ноября. Она поблагодарила за помощь Фонд борьбы с коррупцией и Юлию Навальную.

ФБК, в свою очередь, прокомментировал это на странице, посвященной кампании против выступления Абдразакова в Вероне: «Победа! Выступление пособника и доверенного лица Путина Ильдара Абдразакова отменено! Вместе мы добились того, что на итальянской сцене больше нет места путинскому пропагандисту».

Абдразаков должен был выступать в опере «Дон Жуан» в Вероне в январе 2026 года. Против его приезда выступила ассоциация Liberi Oltre le Illusioni, которая ранее добивалась того, чтобы в Италии отменили концерт Валерия Гергиева. К кампании против Абдразакова присоединилась ФБК.

Ильдар Абдразаков в 2024 году стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. В том же году вошел в президентский совет по культуре и искусству.

Читайте также

Первое выступление Валерия Гергиева в Европе с начала войны отменили. Но дело, похоже, не только в политике: на концерт продали мало билетов А что происходит с другими российскими суперзвездами?

Читайте также

Первое выступление Валерия Гергиева в Европе с начала войны отменили. Но дело, похоже, не только в политике: на концерт продали мало билетов А что происходит с другими российскими суперзвездами?