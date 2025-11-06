Мишустин заявил, что порог уплаты НДС для бизнеса будут снижать поэтапно до 2028 года

Правительство РФ смягчит условия уплаты НДС малым и средним бизнесом, работающим по упрощенной схеме налогообложения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В нем предусмотрено повышение налога на добавленную стоимость (НДС) — с 20% до 22%. Кроме того, поправки в Налоговый кодекс предполагают изменение порога дохода, при котором компании и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения платят НДС — с 60 до 10 миллионов рублей в год. В конце октября Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета с повышением налогов.

Как сообщил Мишустин, после обсуждений с чиновниками и экспертами власти РФ решили поэтапно изменять порог уплаты НДС для бизнеса.

Таким образом, с 2026 года НДС будет уплачиваться при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027-го — 15 миллионов рублей, а с 2028-го — 10 миллионов рублей.

Премьер также заявил, что для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности.

По всей видимости, эти поправки внесут в Госдуму к рассмотрению проекта бюджета во втором чтении.