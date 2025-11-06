Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» британскую организацию Equal Rights Trust, закрывшуюся месяц назад

Генпрокуратура назвала «нежелательной» на территории России деятельность британской неправительственной организации Equal Rights Trust, которая объявила о своем закрытии месяц назад.

В ведомстве утверждают, что фонд участвует в «антироссийской информационной кампании», публикует материалы, «дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства России», а также призывает к поддержке «движения ЛГБТ» — «с целью разрушения семейных и нравственных ценностей россиян».

Кроме того, по версии прокуратуры, фонд разработал схему финансирования ВСУ. «Ее участники оказывают содействие оппозиционно настроенным россиянам в приобретении гражданства стран Восточной Европы в обмен на заключение ими соглашения о пожертвовании денежных средств для „поддержки народа Украины“, а фактически — для нужд ВСУ», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Фонд Equal Rights Trust был основан в Лондоне в 2007 году для продвижения права на равенство и борьбы с дискриминацией. Организация совместно со 128 экспертами из более чем 40 стран разработала и приняла декларацию принципов равенства и помогала проводить соответствующие реформы законодательства в десятках государств мира. 30 сентября на сайте Equal Rights Trust было объявлено, что фонд прекращает работу.