Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

40-летний форвард «Вашингтон Кэпиталс» отметился точным броском во втором периоде матча с «Сент-Луис Блюз». «Вашингтон» выиграл встречу со счетом 6:1.

В этом сезоне на счету Овечкина восемь очков (три гола и пять передач) в 13 матчах.

Александр Овечкин — лидер по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за всю 108-летнюю историю лиги. Он поднялся на первое место в списке снайперов в апреле 2025 года, обогнав Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола. Рекорд Гретцки держался более 25 лет.

