Аэропорт Ганновера приостанавливал работу из-за беспилотника. Это уже третий подобный случай в Германии за неделю
Аэропорт Ганновера в Германии вечером 5 ноября на 45 минут прерывал работу из-за дронов. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Аэропорт закрыли после того, как экипаж одного из заходивших на посадку самолетов заметил беспилотник и доложил диспетчерам. Дрон находился над одной из промышленных зон рядом с аэропортом.
Из-за остановки работы три рейса перенаправили в другие аэропорты, еще несколько были задержаны.
Это уже третий случай за неделю, когда в Германии останавливается работа аэропорта из-за беспилотников. 31 октября аэропорт Берлина был закрыт на два часа, 2 ноября аэропорт Бремена прекращал работу на час.
В других странах ЕС аэропорты также регулярно вынуждены приостанавливать работу из-за неопознанных дронах. В последние недели такие случаи фиксировались в Бельгии, Норвегии, Дании и Франции.