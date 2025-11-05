Дикастерия вероучения Католической церкви опубликовала доктринальную записку, касающуюся допустимых титулов почитания Девы Марии.

В постановлении, одобренном папой Львом XIV и положившем конец десятилетиям внутренних споров в Ватикане, предлагается больше не называть Богоматерь «соискупительницей» (Co-redemptrix) или «посредницей» (Mediatrix) в деле спасения мира.

«Этот титул может внести путаницу и нарушить гармонию истин христианской веры», — говорится в записке. Там подчеркивается, что мир спас только Иисус Христос.

При этом в новом руководстве Ватикана отмечается роль Девы Марии как посредницы между Богом и человечеством. Родив Иисуса, она «открыла врата искупления, которого ждало все человечество», говорится в документе.

Церковь продолжает поощрять такие упоминания Девы Марии, как «Мать верующих», «Матерь благодати», «Надежда бедных», «Богоматерь неустанной помощи», «Наша Заступница».

В христианстве догмат об искуплении (спасении) понимается как освобождение от грехов, которое человечеству даровал Иисус Христос, пожертвовав своей жизнью.

Титул «соискупительница» по отношению к Деве Марии в католической церкви начали упоминать в XV веке — в значении «мать искупителя». К XX веку богословские споры на тему понимания этого титула обострились. В 1990-х папа римский Иоанн Павел II отказался от употребления титула, когда богословы Ватикана стали выражать сомнения в его уместности. Против титула «соискупительница» также активно выступали и следующие понтифики — Бенедикт XVI и Франциск.

