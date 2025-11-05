В России появятся сим-карты для детей

В России появятся специальные сим-карты для детей. Об этом заявил глава министерства цифрового развития Максут Шадаев.

По словам чиновника, оформлять такие сим-карты операторы будут с согласия родителей. Родители также будут иметь возможность получать геотреки (данные об истории местоположения) таких сим-карт без решения суда.

Шадаев не уточнил сроков появления детских сим-карт.

Впервые министерство цифрового развития выступило с идеей ввести специальные сим-карты для детей в августе. Тогда ведомство предлагало выдавать им детям до 14 лет с возможностью для родителей настраивать фильтрацию трафика.

Некоторые крупные российские операторы уже предлагают специальные тарифы с сим-картами для детей. Обычно они содержат дополнительную защиту от спама и мошенников, а также ограничения на использование мобильного интернета.