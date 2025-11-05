В мессенджере Max появилась возможность регистрации с мобильных номеров стран СНГ

В мессенджере Max появилась возможность регистрации с помощью телефонных номеров из стран СНГ.

Теперь зарегистрироваться можно с помощью номеров из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Ранее это было возможно для российских и белорусских номеров.

В пресс-службе мессенджера сообщили, что пользователи из стран СНГ также смогут совершать звонки через Max. Для этого они должны обязательно добавить номера друг друга в список контактов — по словам создателей Max, это мера безопасности, которая уменьшит вероятность получения звонков от мошенников.

Да, это реклама (и она помогает нам выжить)

Чтобы читать все, что заблокировано, нужен VPN. Попробуйте Media VPN — его делают наши друзья, и они верят в то, что доступ к информации должен быть у всех.

В России ограничивают работу двух самых популярных мессенджеров — Telegram и WhatsApp. С августа в них заблокирована возможность звонков, в октябре во многих регионах пользователи жаловались на сбои при отправке текстовых сообщений. Независимые эксперты опасаются, что в ближайшее время эти мессенджеры могут полностью заблокировать.

Читайте также

Роскомнадзор «частично ограничил» WhatsApp и Telegram. В 34 регионах России мессенджеры работают со сбоями или вовсе не открываются По мнению экспертов, в ближайшие месяцы их могут полностью заблокировать

Читайте также

Роскомнадзор «частично ограничил» WhatsApp и Telegram. В 34 регионах России мессенджеры работают со сбоями или вовсе не открываются По мнению экспертов, в ближайшие месяцы их могут полностью заблокировать