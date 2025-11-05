В Кентукки разбился грузовой самолет UPS. На земле начался пожар. Погибли не менее семи человек

В штате Кентукки в США разбился грузовой самолет MD-11 компании UPS, вылетавший из международного аэропорта имени Мухаммеда Али города Луисвилл и направлявшийся в Гонолулу.

По словам губернатора Кентукки Энди Бешира, число погибших достигло семи человек. Ожидается, что оно может вырасти. Пострадали еще 11 человек.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг добавил, что информация о семерых погибших «соответствует предварительным данным расследования». По его словам, четверо из подтвержденных погибших не были на борту самолета, но ожидается, что трое членов экипажа будут также включены в число жертв.

В Федеральном управлении гражданской авиации США уточнили, что самолет, летевший рейсом 2976, потерпел крушение около 17:15 по местному времени 4 ноября (01:15 Москвы 5 ноября) при вылете из аэропорта.

На борту самолета в момент крушения находилось 38 тысяч галлонов топлива (около 144 тысяч литров). После крушения начался пожар, распространявшийся на «обширную территорию», как пишет CNN.

В заявлении UPS говорится, что компания «глубоко опечалена» крушением, произошедшим во вторник в Луисвилле. «Наши искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия. UPS уделяет первостепенное внимание безопасности наших сотрудников, клиентов и сообществ, которым мы служим. Это особенно важно для Луисвилла — города, где базируется наша авиакомпания и работают тысячи сотрудников UPS», — говорится в заявлении.