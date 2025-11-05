Шаман и Мизулина поженились в Донецке

Певец Ярослав «Шаман» Дронов и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявили о свадьбе.

Пара опубликовала в соцсетях ролик с брачной церемонией, прошедшей в ЗАГСе оккупированного Донецка. Среди гостей на церемонии присутствовал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Ярослав Дронов до 2024 года был женат на топ-менеджере холдинга USM миллиардера Алишера Усманова и вице-президенте компании «Мегафон» Елене Мартыновой. Именно она, как рассказывала «Медуза», превратила Шамана в главного певца России «эпохи ». После развода появились слухи о романе Дронова с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Он вначале это отрицал, но в марте 2025 года они подтвердили, что состоят в отношениях.