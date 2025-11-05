Продолжающийся шатдаун в США стал самым длительным в истории страны

Продолжающийся правительственный в США стал самым длительным в истории страны, сообщает NBC News.

Шатдаун начался 1 октября и по состоянию на момент написания этой заметки продолжается уже 35 дней и три часа.

Предыдущий рекорд был установлен в начале 2019 года, во время первого срока Дональда Трампа. Тогда шатдаун длился 34 дня и 21 час.

Конгресс не может договориться о финансировании правительства, так как демократы настаивают на продлении налоговых льгот на медицинское страхование и выделении средств на программы льготного здравоохранения. Республиканцы поддержать эти требования отказываются.

Из-за шатдауна 650 тысяч федеральных госслужащих отправлены в неоплачиваемые отпуска. Еще 600 тысяч человек, занятые в критически важных областях, вынуждены работать, не получая зарплату (обычно по завершении шатдауна ее выплачивают задним числом).

Экономика США из-за шатдауна еженедельно теряет почти два миллиарда долларов.