Главой Тверской области стал замруководителя ФАС Виталий Королев. Регион жил без губернатора больше месяца

Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева.

Встречу с Королевым Путин провел накануне вечером, 4 ноября, сообщили в Кремле. На ней он предложил замглавы ФАС возглавить Тверскую область. Королев согласился. Главным приоритетом своей работы он назвал «повышение качества жизни людей», а первоочередной задачей — обеспечение подготовки к зиме, «чтобы у людей был свет и тепло в домах». Также Королев отметил, что будет поддерживать семьи участников «специальной военной операции».

45-летний Королев родился в Красноярске. Свою карьеру он начал в «Красноярскнефтепродукте», затем до 2005 года работал в «Красноярскэнерго», а после этого — в ФАС. Вначале Королев был руководителем Управления контроля электроэнергетики, а в 2015 году стал заместителем главы ведомства.

Предыдущим главой Тверской области был Игорь Руденя. 29 сентября Путин назначил его полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе (он сменил Александра Гуцана, ставшего генпрокурором вместо Игоря Краснова). После этого регион остался без главы более чем на месяц. В начале ноября источники РБК называли Виталия Королева одним из кандидатов на пост губернатора. Также, по данным РБК, рассматривался руководитель департамента экономического развития и финансов аппарата правительства России Василий Толоко.